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Следствие попросило арестовать экс-хоккеиста НХЛ Мусатова

В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу хоккеиста, экс-игрока КХЛ Игоря Мусатова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении суда.

Хоккеиста просят арестовать в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Общество
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

О задержании Мусатова стало известно в воскресенье, 15 сентября. Ему вменяют мошенничество на сумму примерно 45,3 млн руб. (около $800 тыс.). По данным полиции, в 2018 году бывший хоккеист с сообщником обманом заставил московского бизнесмена передать эту сумму в обмен на биткоины, которые предприниматель так и не получил.

Адвокат Мусатова говорил, что его подзащитный не признает вины. «Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — сказал он.

Мусатов — нападающий, серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею в составе сборной России. В разные годы он выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард», «Ак Барс» и другие команды КХЛ. Последним его клубом в лиге стал словацкий «Слован».

Теги: хоккеист, арест, Словакия
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