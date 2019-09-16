Следствие попросило арестовать экс-хоккеиста НХЛ Мусатова

В Кузьминский суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу хоккеиста, экс-игрока КХЛ Игоря Мусатова. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении суда.

Хоккеиста просят арестовать в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

О задержании Мусатова стало известно в воскресенье, 15 сентября. Ему вменяют мошенничество на сумму примерно 45,3 млн руб. (около $800 тыс.). По данным полиции, в 2018 году бывший хоккеист с сообщником обманом заставил московского бизнесмена передать эту сумму в обмен на биткоины, которые предприниматель так и не получил.

Адвокат Мусатова говорил, что его подзащитный не признает вины. «Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — сказал он.