Группа «Дело» обратилась в ФАС по возможной покупке «Трансконтейнера»

Группа «Дело» обратилась в ФАС с ходатайством об участии в аукционе по приобретению контрольного пакета акций «Трансконтейнера», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу группы. Сам аукцион пройдет 27 ноября. Переговоры о получении займа на покупку акций «Дело» ранее вело с рядом крупных банков, в том числе и со Сбербанком.

В конце августа в ФАС сообщили, что заявку на участие в приватизации «Трансконтейнера» подал «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которой уже принадлежат 24,5% акций компании.

В настоящее время контрольный пакет «Трансконтейнера» принадлежит государству в лице РЖД. Еще одним совладельцем компании, которая является крупнейшим в стране железнодорожным контейнерным оператором, является ВТБ (24,84%).