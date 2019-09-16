В Белоруссии заявили о «красных флажках» в интеграции с Россией

В основе объединения экономик России и Белоруссии лежат суверенитет и независимость каждой из стран. Об этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила в интервью газете «Наша Нива».

«Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны», — сказала Эйсмонт. Она отметила, что речи о создании совместных органов не идет, так как страны к этому еще не готовы.

Эйсмонт также добавила, что «программа станет программой (интеграции России и Белоруссии. — РБК) только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре».

Ранее премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». «Коммерсантъ» со ссылкой на документ сообщал, что страны планируют объединение налоговых систем, таможенной политики и энергополитики (в частности, создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии). Также в документе говорилось о создании единого набора норм регулирования «промышленной политики», единого доступа к госзакупкам и системы учета собственности и унификации хозяйственного законодательства.