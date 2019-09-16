В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии

Совместный план действий по объединению экономик России и Белоруссии согласован по большей части. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он напомнил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге поручили доработать план. При этом конкретной договоренности по срокам нет, но лидеры двух стран вели речь о конце 2019 года, подчеркнул Песков.

По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали. Тем не менее, уверил пресс-секретарь, для продолжения совместной интеграции была проделана большая работа. Он добавил, что о дорожной карте станет известно после доклада правительства Путину.

Материал дополняется.