В Югре возбудили дело из-за севшего на мель теплохода

В Ханты-Мансийском автономном округе возбуждено уголовное дело по факту инцидента на реке Малая Обь, где пострадало 19 человек из-за севшего на мель судна, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 14 сентября пассажирский теплоход «Метеор-282» с 60 пассажирами на борту, двигаясь по реке Малая Обь, на 828-м км в Октябрьском районе ХМАО сел на мель.

В результате происшествия поврежден корпус, рулевое управление и винты теплохода. За медицинской помощью обратились 19 пассажиров, трое из которых были госпитализированы.

«Метеор-282» принадлежит акционерному обществу «Северречфлот». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

12 августа теплоход «Сапфир», шедший из порта Соловецких островов до Беломорского порта, сел на мель в 9 км от города Беломорска. На борту судна находились четыре члена экипажа и 121 пассажир. В результате происшествия никто не пострадал. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

