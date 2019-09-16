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Сахалинского сотрудника Росгвардии убили из-за замечания о курении

Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от нескольких ножевых ранений после того, как сделал замечание мужчине и его сожительнице, когда те курили общественном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Росгвардию.

Росгвардеец умер на месте, уточнили в ведомстве. Как рассказали агентству в пресс-службе следственного управления СК, погибшему сотруднику Росгвардии было 23 года, он получил не менее трех ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В убийстве подозревают 51-летнего местного жителя. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Как сообщал местный телеканал АСТВ, инцидент произошел в Южно-Сахалинске на улице Крайней с 13 на 14 сентября. Подозреваемый в убийстве, по информации АСТВ, уроженец Сызрани.

В 1995 году за ряд преступлений его приговорили к смертной казни. Наказание затем заменили на 25 лет заключения, из колонии он вышел год назад.После отбывания наказания мужчине запретили выезжать из Южно-Сахалинска и покидать дом в ночное время (с 22:00 до 07:00).

Теги: Сахалин, Росгвардия, убийство
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