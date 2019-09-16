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Фондовые индексы европейских бирж снизились после атаки на Saudi Aramco
Индекс МосБиржи IMOEX 2 818,58 +0,96%

Торги на крупнейших европейских биржах открылись в понедельник, 16 сентября, снижением котировок, основные фондовые индексы снижаются на фоне атаки на объекты нефтяной компании Saudi Aramco и сохраняющейся угрозы новых ударов.

К 11:25 мск британский фондовый индекс FTSE 100 снизился на 0,17%, французский CAC40 — на 0,62%, турецкий BIST100 — на 0,2%, германский DAX — на 0,52%, испанский IBEX — на 0,55%.

Индекс Московской биржи к этому же времени вырос на 0,95%. При этом одними из главных драйверов его роста стали акции российских нефтяных компаний, подорожавшие на 2–3%.

В ночь на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы. После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост. Так, фьючерсы марки Brent выросли почти на 19%, до $71,62 за баррель, а фьючерсы WTI — на 15,8%, до $63,47.

Теги: фондовые индексы
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