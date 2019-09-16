Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами Общество, 09:25 Гринпис представил концепцию «мусорной революции» Зеленая экономика, 09:11  СМИ узнали о направленном Трампу от Ким Чен Ына приглашении в Пхеньян Политика, 09:01 Как устроен уличный бизнес «на колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 09:00 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 08:30 Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске Общество, 08:28 СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже Спорт, 08:24 Forbes назвал крупнейшие частные компании России Бизнес, 08:06 Ген обмана: как стартап дошел до подделки ДНК-тестов — Bloomberg Pro, 08:03 «Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов Технологии и медиа, 08:01 Греф добился исполнения своей просьбы к Путину об Антипинском НПЗ Бизнес, 08:00 Как раскрутить корпоративный Instagram Pro, 07:48 В Новосибирске из-за тумана задержали прилет семи рейсов Общество, 07:47 Власти раскрыли детали эксперимента по переходу на четырехдневку Общество, 07:19
Общество ,  
0 
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил и собеседник «РИА Новости».

По предварительной версии следствия, около 02:00 (22:00 мск) в квартире по адресу ул. Гусарова, 23 произошел пожар. В ней жила семья с двумя детьми, на выходные к ним в гости приехали родственники с двумя детьми. Прибывшие на вызов соседей пожарные обнаружили в квартире тела восьми человек. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении краевого управления СК. В тушении пожара участвовали 47 человек и 17 единиц техники, площадь возгорания составила 40 кв. м.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).

Теги: Красноярск, прокурор, погибшие, пожар
Материалы по теме
В Красноярске при пожаре в пятиэтажке погибли восемь человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter