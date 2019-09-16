Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске

При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердил и собеседник «РИА Новости».

По предварительной версии следствия, около 02:00 (22:00 мск) в квартире по адресу ул. Гусарова, 23 произошел пожар. В ней жила семья с двумя детьми, на выходные к ним в гости приехали родственники с двумя детьми. Прибывшие на вызов соседей пожарные обнаружили в квартире тела восьми человек. Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, говорится в сообщении краевого управления СК. В тушении пожара участвовали 47 человек и 17 единиц техники, площадь возгорания составила 40 кв. м.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).