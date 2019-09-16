В Новосибирске из-за тумана задержали прилет семи рейсов

В новосибирском Толмачево задержан прилет семи рейсов из-за тумана на территории аэропорта и в зоне подхода к нему. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте аэропорта.

На прилет задерживаются три рейса из Москвы (У6 100, 5N 237, ДР 419), а также рейс А4 219 из Ростова-на-Дону, ДР 311 из Сочи, FV 6541 из Санкт-Петербурга и RSY 8326 из турецкой Антальи. Эти же самолеты с задержкой вылетят из Новосибирска обратно. Рейсы будут отправлять по мере прибытия воздушных судов, говорится в заявлении.

Помимо этого, на запасном аэродроме в Новосибирске находятся рейсы КТК 460 Анталья — Кемерово, S7 809 Москва — Новокузнецк, У6 011 Москва — Томск и СУ 1458 Москва — Новокузнецк, N4 442 Симферополь — Томск. Отправлять их будут по мере улучшения погодных условий.

Туман в районе новосибирского аэропорта наблюдается с вечера 15 сентября. Минимальная видимость, как отмечается в заявлении, составляла 150 м.