Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин

Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин

Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Так, 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и обязанностей, а полное гендерное равенство обязанностей поддерживают 59%.

В возможность равенства прав мужчин и женщин только в отдельных сферах верят 42% респондентов, во всех сферах — 38%. С утверждением, что равноправие в целом невозможно, согласны 13%.

Каждый второй респондент (53%) считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах. Каждый третий участник опроса (32%) — что равенство обязанностей возможно во всех областях.​