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Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин

Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Так, 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и обязанностей, а полное гендерное равенство обязанностей поддерживают 59%.

В возможность равенства прав мужчин и женщин только в отдельных сферах верят 42% респондентов, во всех сферах — 38%. С утверждением, что равноправие в целом невозможно, согласны 13%.

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Всемирный банк определил уровень гендерного равенства в России

Каждый второй респондент (53%) считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах. Каждый третий участник опроса (32%) — что равенство обязанностей возможно во всех областях.​

Феминистическое движение, направленное на достижение равноправия в политических, экономических и социальных сферах, поддержали 31% россиян, при этом наибольшую долю этого значения составляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (44%). Против феминизма выступили 55% опрошенных, наибольшую долю в данном случае составили лица 45–59 лет (60%).

Опрос проводился 10 марта среди 1600 совершеннолетних респондентов (716 мужчин и 884 женщин) в ходе телефонного интервью.

Всемирный банк ранее определил, что равноправие в России достигнуто в том, что касается владения имуществом и свободы передвижения (73,13 из 100 баллов). Меньше всего (25 из 100 баллов) она получила в сфере оплаты труда. Также проблемными областями остаются начало карьеры и права, связанные со вступлением и расторжением брака. Почти все бывшие республики СССР набрали более высокий балл, чем Россия.

Теги: россияне, гендерное равенство, права
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