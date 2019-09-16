В Колумбии при крушении небольшого самолета погибли семь человек

В Колумбии при крушении небольшого самолета погибли семь человек

В колумбийском городе Попаян разбился небольшой самолет, на борту которого находились семь пассажиров и два пилота. Управление гражданской авиации Колумбии начало расследование инцидента. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Погибли семь человек, передает Reuters со ссылкой на мэра города Сезара Гомеса и руководство управления.

Глава Попаяна отметил, что вышивших госпитализировали с ранениями. Как пишет Colambia Reports, самолет, направлявшийся в город Лопес-де-Микай, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта в Попаяне.

Пострадали также пять человек, на дома которых на юго-западе города упал самолет. По данным издания, двое из них в критическом состоянии. Среди раненных есть 10-летний ребенок, он находится в стабильном состоянии.

Президент Колумбии Иван Дуке опубликовал в Twitter соболезнования семьям погибших. Он написал, что власти устанавливают причины происшествия, а правительство оказывает помощь пострадавшим.