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Общество ,  
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В Колумбии при крушении небольшого самолета погибли семь человек

В колумбийском городе Попаян разбился небольшой самолет, на борту которого находились семь пассажиров и два пилота. Управление гражданской авиации Колумбии начало расследование инцидента. Об этом сообщается в Twitter ведомства. Погибли семь человек, передает Reuters со ссылкой на мэра города Сезара Гомеса и руководство управления.

Глава Попаяна отметил, что вышивших госпитализировали с ранениями. Как пишет Colambia Reports, самолет, направлявшийся в город Лопес-де-Микай, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта в Попаяне.

Пострадали также пять человек, на дома которых на юго-западе города упал самолет. По данным издания, двое из них в критическом состоянии. Среди раненных есть 10-летний ребенок, он находится в стабильном состоянии.

Президент Колумбии Иван Дуке опубликовал в Twitter соболезнования семьям погибших. Он написал, что власти устанавливают причины происшествия, а правительство оказывает помощь пострадавшим.

В марте при аварийной посадке самолета авиакомпании Laser Airlines в Колумбии погибли все находившиеся на борту 12 человек, включая мэра поселения Тарайра на юго-востоке страны Дорис Лизет Виллегас Чара и ее семью. Самолет летел из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в Вильявисенсио. В пути пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин. Очевидцы сообщали, что при посадке самолет загорелся.

Теги: Колумбия, крушение самолета, погибшие
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В Колумбии в авиакатастрофе погибла мэр поселения и ее семья
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