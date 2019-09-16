СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена

СМИ узнали о запросе убежища в Греции от 22 сторонников Гюлена

Политическое убежище в Греции запросили 22 бежавших из Турции сторонника проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого считают причастным к попыткам госпереворота в 2016 году. Об этом сообщают местные издания Newpost и Makeleio.

Как передает Newpost, турки на лодке прибыли на греческий остров Калимнос в Эгейском море. Они сразу же обратились к местным властям и рассказали, что были вынуждены покинуть Турцию, так как опасались тюремного заключения.

По данным издания, турки получили разрешение на временное проживание пока не будет рассмотрено заявление о предоставлении убежища. Национальную разведывательную службу Греции уже проинформировали о случившемся.

В начале августа, по данным Newpost, на остров бежал офицер ВВС Турции. Там он попросил политическое убежище. Как сообщали тогда «РИА Новости» со ссылкой на источник в греческих правоохранительных органах, офицер «бежал от режима президента Тайипа Эрдогана».