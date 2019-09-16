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Спикер болгарского парламента попала в ДТП

Спикер Национального собрания Болгарии Цвета Караянчева попала в ДТП, в результате которого ее госпитализировали с переломом плеча. Об этом сообщает bTV. Авария случилась недалеко от села Хитрино.

Автомобиль, в котором была спикер, ехал в сторону города Шумена на Северо-Востоке Болгарии. На одном из поворотов в него въехала встречная машина. Как передает телеканал Nova, водитель въехал в песчаную зону и не справился с управлением. Водитель Караянчевой увернулся от лобового столкновения, и удар пришелся в бок.

Спикеру провели операцию. Как передает телеканал слова врачей, она находится в стабильном состоянии. Они предполагают, что Караянчева восстановится примерно через месяц. Находившихся во втором автомобиле, по данным bTV, доставили в больницу без серьезных травм.

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В Болгарии переходившего дорогу россиянина сбил туристический автобус

В конце августа в Болгарии переходившего дорогу россиянина сбил туристический автобус. Инцидент произошел в районе города Несебр. Сообщалось, что мужчина пересекал дорогу не по пешеходному переходу. Расследование обстоятельств ДТП продолжается. В пресс-службе посольства России в Болгарии РБК тогда сказали, что его личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
 

Теги: Болгария, ДТП, парламент, спикер
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