В Болгарии переходившего дорогу россиянина сбил туристический автобус

Гражданин России погиб при ДТП в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Варне Владимира Климанова.

По его словам, полиция подтвердила смерть россиянина, в консульстве ожидают официальной информации от правоохранительных органов.

Как утверждают полицейские, 82-летнего россиянина сбил туристический автобус ночью 29 августа. Инцидент произошел в районе города Несебр. По предварительной информации, мужчина пересекал дорогу не по пешеходному переходу. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.

РБК направил запрос в посольство России в Болгарии.