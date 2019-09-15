В Чечне при столкновении двух машин погибли шесть человек

В Чечне при столкновении двух машин погибли шесть человек

В Чечне в районе села Алхан-Кала столкнулись две легковые машины. В результате погибли шесть человек, включая двоих детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД МВД России.

В центре медицины катастроф республики агентству сообщили, что в ДТП пострадали также женщина и ребенок. Ребенка доставили в детскую региональную больницу, женщину — в клиническую больницу № 1 в Грозном. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По данным РЕН ТВ, авария произошла на дороге Грозный — Сунжа около 21:00. Столкнулись две Lada Priora. Как передает телеканал, у одной из машин полностью снесло переднюю часть. Обстоятельства и причины аварии уточняются.