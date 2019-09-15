Минобороны заявило о блокировке боевиками гумкоридора «Абу-Эд-Дух»

Боевики в Сирии блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-эд-Духур», в связи с чем беженцы не могут покинуть зону пропуска. Об этом говорится заявлении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Незаконные вооруженные формирования в Идлибской зоне деэскалации блокировали работу гуманитарного коридора «Абу-эд-Духур», препятствуя выходу беженцев через открытый сирийским правительством пункт пропуска под угрозой применения оружия», — говорится в сообщении.

В Центре примирения призвали командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

По данным российских военных, 14 сентября со стороны боевиков было зафиксировано 34 обстрела по населенным пунктам Сабикия, Биньямин, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо, Айн-эль-Кантара, Кермель, Сандран, Санджека, Эль-Арейм, Сафсафа, Сараф провинции Латакия, Хуайн-Эль-Кебир, Абу-Омар, Хабит, Шарки-Кафер-Дун, Эс-Салихия, Ард-Эш-Шалат, Зайтуна, Хан-Шейхун провинции Идлиб, Айн-Слеймо, Дар-Хардата, Кара-Джурн, а также Эль-Джейед провинции Хама.

Пункт пропуска «Абу-эд-Духур» располагается недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб. 13 сентября правительство Сирии приняло решение открыть гумкоридор для выхода мирного населения и желающих сложить оружие боевиков из Идлибской зоны деэскалации.