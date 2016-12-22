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В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери
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В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери
Общество, 23:20
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В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери

На востоке Украины в Полтаве осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, сообщает местное издание «Полтавщина».

«Сегодня в Полтаве неизвестные обрисовали памятники Скорбящей матери и евреям — жертвам нацизма», — пишет издание. По информации «Полтавщины», вандалы нанесли на памятники антисемитские лозунги и нацистское приветствие. К настоящему моменту надписи закрасили.

Издание отмечает, что вандалы неоднократно оскверняли памятник Скорбящей матери в Полтаве. В последний раз они нанесли на монумент антисемитский призыв в апреле 2016 года. Подобные случаи также происходили в 2015, 2014 годах и ранее, пишет «Полтавщина».

Теги: Полтава , памятник
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