В Полтаве осквернили памятник Скорбящей матери

На востоке Украины в Полтаве осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма, сообщает местное издание «Полтавщина».

«Сегодня в Полтаве неизвестные обрисовали памятники Скорбящей матери и евреям — жертвам нацизма», — пишет издание. По информации «Полтавщины», вандалы нанесли на памятники антисемитские лозунги и нацистское приветствие. К настоящему моменту надписи закрасили.

Издание отмечает, что вандалы неоднократно оскверняли памятник Скорбящей матери в Полтаве. В последний раз они нанесли на монумент антисемитский призыв в апреле 2016 года. Подобные случаи также происходили в 2015, 2014 годах и ранее, пишет «Полтавщина».

​