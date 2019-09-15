Пассажирок авиарейса из Симферополя оштрафовали за распитие алкоголя

Полиция задержала в столичном аэропорту Шереметьево двух женщин за распитие алкогольных напитков на борту авиарейса Симферополь — Москва. Об этом сообщили РБК в пресс-службе транспортного управления полиции по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Там отметили, что задержанных доставили в дежурную часть. Их оштрафовали по статье КоАП РФ о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. В пресс-службе добавили, что информация СМИ о драке на борту не соответствует действительности.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что полицейские сняли двух женщин с самолета из-за того, что они устроили драку на его борту. Отмечалось, что самолет вылетел из Симферополя в Москву без женщин.

13 сентября полиция в Симферополе задержала летевший из Казани пассажирский самолет после сообщения об обнаружении на его борту взрывного устройства. Впоследствии в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте подтвердили РБК, что информация об обнаружении бомбы не соответствует действительности.