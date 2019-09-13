Полиция начала проверку из-за «минирования» летевшего в Крым самолета

Полиция начала проверку из-за «минирования» летевшего в Крым самолета

Сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту самолета, летевшего из Казани в Симферополь, оказалось ложным, сообщили РБК в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте.

«Было сообщение [о взрывном устройстве]. Самолет сел в Симферополе, пассажиров вывели, самолет проверили, ничего не обнаружили. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что неизвестный заявил о взрывном устройстве на борту пассажирского лайнера Airbus А321.

В начале августа в аэропорт Краснодара поступило анонимное сообщение об угрозе минирования двух самолетов. Тогда информации о наличии в них опасных предметов также не подтвердилось.