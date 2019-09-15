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Помощник госсекретаря США приедет в Москву на встречу с замглавы МИДа

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17–18 сентября совершит визит в Москву, в рамках которого он проведет встречу с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждаем визит. Переговоры пройдут с Рябковым», — информировали в МИД России.

Ранее о поездке в Россию Рикера сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. В рамках визита Москву американский дипломат намерен провести встречу с коллегами, представителями гражданского общества и дипломатами американского посольства. В преддверии визита в Россию он посетит Германию, где состоится обсуждение американо-немецкого сотрудничества в сфере глобальной безопасности.

Теги: МИД России, Сергей Рябков
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