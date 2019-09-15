Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции. Об этом он заявил в интервью France Inter.

«Я подал заявление о предоставлении убежища во Франции в 2013 году во время президентства Франсуа Олланда. Конечно, я бы очень хотел, чтобы [Эммануэль] Макрон предоставил мне убежище», — сказал он.

По его словам, единственным местом, где «американский разоблачитель имеет право говорить», стала не Европа, а Россия. Сноуден проживет в России с августа 2014 года, в начале 2017 года ему продлили вид на жительство до 2020 года.

«Речь идет не только о Франции, но и о западном мире, о системе, в которой мы живем. Защита информаторов — это не вражда. Приветствовать кого-то вроде меня — не значит нападать на Соединенные Штаты», — отметил он.

Немецкое Die Welt сообщило, что Сноуден хотел бы получить политическую защиту также от властей Германии. По данным издания, он обвинил Германию и Францию в том, что они до сих пор не предоставили ему политическое убежище. «К сожалению, из-за бездействия западных правительств я застрял в Москве», — сказал Сноуден.