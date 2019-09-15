В США сообщили о размещении в Германии установок системы «стальной дождь»

В США сообщили о размещении в Германии установок системы «стальной дождь»

Сухопутные войска Министерства обороны США развернули в Германии 16 пусковых установок залпового огня М270А1, также известных как стальной дождь. Об этом сообщает газета американского ведомства Stars and Stripes.

Установки, а также несколько колесных и гусеничных машин обслуживания поступили на вооружение 41-й артиллерийской бригады, базирующейся в районе немецкого города Графенвера. Издание отмечает, что она является единственной американской ракетно-артиллерийской бригадой в Европе и состоит из двух батальонов с установками М270А1 и одного батальона поддержки.

По данным издания, в Минобороны США размещение новых установок назвали «демонстрацией нашей неизменной приверженности НАТО и коллективной решимости поддерживать европейскую безопасность». Информация об общем количестве систем, которые планируется поставить в Германию, отсутствует.

По данным Stars and Stripes, установка, разработанная еще в конце 1970-х годов, использовалась в начале 1991-го на войне в Персидском заливе, где за свою эффективность получила от иракских солдат прозвище «стальной дождь».

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