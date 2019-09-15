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В Черное море направился экспедиционный корабль ВМС США

Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает морскую навигацию в акватории пролива Босфор.

Этот заход станет для корабля уже третьим за год. Какая цель у судна в Черном море - неизвестно.

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USNS Yuma — высокоскоростное транспортное судно класса Spearhead. Корабли этого типа предназначены для переброски войск, грузов и военной техники. На вооружении судна находятся четыре крупнокалиберных пулемета M2.

В августе в Черное море заходил американский эсминец USS Porter — оснащенный управляемыми ракетами боевой корабль класса «Арли Берк», регулярно участвующий в военно-морских учениях в акватории Черного моря. В январе его замечали в Балтийском море, тогда судно взяли на сопровождение силы российского ВМФ.

Теги: Черное море, эсминец ВМС США
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