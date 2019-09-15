В Центре подготовки сообщили о судьбе отстраненного космонавта Юрчихина

В Центре подготовки сообщили о судьбе отстраненного космонавта Юрчихина

Решение о дальнейшей судьбе отстраненного от космических полетов по состоянию здоровья космонавта Федора Юрчихина примет межведомственная комиссия. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

По словам Власова, процесс назначения комиссии, которая должна принять окончательное решение об уходе космонавта из отряда, займет один-два месяца.

Ранее главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного российского космонавта Федора Юрчихина по состоянию здоровья. Он не сможет проводить тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК).

В марте космонавт уже говорил, что к нему имеются вопросы по медицинской части. Вместе с тем он отметил, что хотел бы в будущем совершить короткий, но интересный полет, например, облет Луны на корабле «Союз».