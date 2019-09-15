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В Центре подготовки сообщили о судьбе отстраненного космонавта Юрчихина

Решение о дальнейшей судьбе отстраненного от космических полетов по состоянию здоровья космонавта Федора Юрчихина примет межведомственная комиссия. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

По словам Власова, процесс назначения комиссии, которая должна принять окончательное решение об уходе космонавта из отряда, займет один-два месяца.

Ранее главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного российского космонавта Федора Юрчихина по состоянию здоровья. Он не сможет проводить тренировки и готовиться к космическим полетам в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК).

Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

В марте космонавт уже говорил, что к нему имеются вопросы по медицинской части. Вместе с тем он отметил, что хотел бы в будущем совершить короткий, но интересный полет, например, облет Луны на корабле «Союз».

Федор Юрчихин — самый опытный космонавт отряда, его суммарный налет составляет 672 дня, продолжительность работы в открытом космосе — 59 часов 27 минут (всего девять выходов). Свой первый полет он совершил в октябре 2002 года на американском шаттле «Атлантис», всего космонавт выполнил пять полетов.

В 2003 году Юрчихин получил орден Дружбы, в 2008-м — звание Героя России. В ноябре 2018 года космонавт был награжден орденом За заслуги перед Отечеством II степени.

Теги: космонавт, космос, Федор Юрчихин
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