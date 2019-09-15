Украинский экс-чиновник сообщил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Железных дорог Украины») может привести к катастрофическим последствиям для железнодорожного транспорта страны. Об этом сообщил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава в эфире YouTube-канала «Капитал».

«Если будет принято такое решение, то Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта», — заявил экс-чиновник.

По словам Кавы, о планах приватизации компании говорят люди, которые не понимают принципов функционирования железнодорожного транспорта и не принимают в расчет опыт европейских стран. Экс-чиновник напомнил, что в странах Латинской Америки аналогичные реформы повлекли за собой прекращение пассажирского движения и демонтаж до двух третей железнодорожной сети.

Кава также отметил, что в большинстве европейских стран железнодорожная инфраструктура находится в собственности государства, на рынке доминирует государственный перевозчик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало «большой приватизации» в стране. Украинское правительство должно начать подготовку крупных госкомпаний к приватизации до 1 декабря, первый конкурс по их приватизации должен состояться до 1 апреля 2020 года.