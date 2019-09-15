Украденный из английского дворца золотой унитаз оценили в $6 млн

Стоимость золотого унитаза «Америка», который был украден с выставки в Бленхеймском дворце в Англии, составляет £4,8 млн (около $6 млн). Об этом сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр, пишет Express.

По его словам, ранее во дворце не происходило подобных инцидентов, поскольку в здании установлены современные системы безопасности.

«События последних 24 часов показали, что у нас есть основания пересмотреть некоторые из наших систем безопасности. Всегда есть риск, когда ты представляешь такое ценное искусство публике», — сказал Хэр.

Золотой унитаз был установлен в загородном доме аристократической семьи герцогов Мальборо в рамках выставки, которая началась в четверг, 12 сентября. Произведение искусства, созданное итальянским художником Маурицио Каттеланом, получило название «Америка».