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Украденный из английского дворца золотой унитаз оценили в $6 млн

Стоимость золотого унитаза «Америка», который был украден с выставки в Бленхеймском дворце в Англии, составляет £4,8 млн (около $6 млн). Об этом сообщил главный управляющий дворца Доминик Хэр, пишет Express.

По его словам, ранее во дворце не происходило подобных инцидентов, поскольку в здании установлены современные системы безопасности.  

«События последних 24 часов показали, что у нас есть основания пересмотреть некоторые из наших систем безопасности. Всегда есть риск, когда ты представляешь такое ценное искусство публике», — сказал Хэр.  

Золотой унитаз был установлен в загородном доме аристократической семьи герцогов Мальборо в рамках выставки, которая началась в четверг, 12 сентября. Произведение искусства, созданное итальянским художником Маурицио Каттеланом, получило название «Америка».    

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По подозрению в краже унитаза арестован 66-летний мужчина. Отмечается, что злоумышленник действовал не один, а в составе преступной группы. «Они использовали, по крайней мере, два автомобиля во время преступления и покинули место происшествия около 04:50 утра», — заявили в полиции.  

В 2016 году стало известно, что скульптор Маурицио Кателлан изготовил для музея Гуггенхайма в Нью-Йорке скульптуру в виде унитаза из 18-каратного золота. Его установили в одном из туалетов музея. The New York Times назвало объект «копрологическим апофеозом богатства».      

Теги: унитаз, Англия, музей
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