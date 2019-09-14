Общество , 14 сен, 17:32
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Воры украли золотой унитаз из английского дворца и устроили потоп
Речь идет о произведении искусства под названием «Америка», выставлявшемся в Бленхеймском дворце Англии — одном из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Сделанный из чистого золота унитаз был подключен к канализации
Кража золотого унитаза с выставки в Бленхеймском дворце в Англии привела к затоплению этого объекта всемирного наследия. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на полицию.
По данным правоохранителей, кража была совершена ранним утром в субботу 14 сентября около 4:50 по местному времени.
Золотой унитаз представлял из себя функционирующее произведение искусства, созданное итальянским художником Маурицио Каттеланой и получившее название «Америка». В свое время работа выставлялась в нью-йоркском музее Гуггенхайма и даже предлагалось в аренду президенту США Дональду Трампу.
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