Воры украли золотой унитаз из английского дворца и устроили потоп

Речь идет о произведении искусства под названием «Америка», выставлявшемся в Бленхеймском дворце Англии — одном из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Сделанный из чистого золота унитаз был подключен к канализации

Кража золотого унитаза с выставки в Бленхеймском дворце в Англии привела к затоплению этого объекта всемирного наследия. Об этом сообщает Agence France Press со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, кража была совершена ранним утром в субботу 14 сентября около 4:50 по местному времени.

Золотой унитаз представлял из себя функционирующее произведение искусства, созданное итальянским художником Маурицио Каттеланой и получившее название «Америка». В свое время работа выставлялась в нью-йоркском музее Гуггенхайма и даже предлагалось в аренду президенту США Дональду Трампу.

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