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Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии

По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK. Полиция арестовывала таксиста и проводит расследование.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в 21:20 по местному времени. По словам очевидцев, 75-летний водитель такси вылетел на тротуар рядом с железнодорожной станцией Канаяма. 

В результате аварии семь человек в возрасте от 20 до 60 лет были доставлены в больницы. По данным полиции, одна женщина в возрасте 30 лет получила серьезные ранения.  

В начале июня в японской префектуре Тотиги в результате ДТП со школьным автобусом и грузовиком пострадали 17 человек. Всего в автобусе находились 33 ученика и трое учителей из школы города Насушиобара.  

Теги: Япония, такси, наезд на людей, ДТП
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