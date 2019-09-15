Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии

Семь человек пострадали при наезде такси на пешеходов в Японии

По меньшей мере семь человек пострадали в городе Нагоя (Япония) при наезде такси на пешеходов, сообщает телеканал NHK. Полиция арестовывала таксиста и проводит расследование.

Инцидент произошел в субботу, 14 сентября, в 21:20 по местному времени. По словам очевидцев, 75-летний водитель такси вылетел на тротуар рядом с железнодорожной станцией Канаяма.

В результате аварии семь человек в возрасте от 20 до 60 лет были доставлены в больницы. По данным полиции, одна женщина в возрасте 30 лет получила серьезные ранения.

В начале июня в японской префектуре Тотиги в результате ДТП со школьным автобусом и грузовиком пострадали 17 человек. Всего в автобусе находились 33 ученика и трое учителей из школы города Насушиобара.