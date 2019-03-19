В Подмосковье семь человек отравились из-за утечки газа

В Подмосковье семь человек отравились из-за утечки газа

В подмосковном Чехове семь человек получили отравление при утечке газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

В числе пострадавших трое детей и четверо взрослых. Все они были доставлены для обследования в центральную районную больницу Чехова.

«В 08:55 мск получено сообщение от диспетчера скорой помощи, что по адресу: улица Чехова, дом 47, 38-летней женщине стало плохо в ванной, требуется помощь спасателей для транспортировки», — цитирует агентство пресс-службу городской администрации. В администрации уточнили, что инцидент произошел из-за того, что на газовой колонке прогорела гофра вытяжки.

Помимо жильцов дома при инциденте пострадали двое медиков, прибывших на вызов после звонка в скорую помощь. Из подъезда спасатели эвакуировали десять человек.

В начале февраля в Москве три человека погибли, отравившись угарным газом. Инцидент произошел в гараже, где погибшие распивали спиртные напитки.