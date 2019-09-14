Неизвестный нарисовал свастику в Миннацбезопасности США

В Министерстве внутренней безопасности США ищут нарушителя, нарисовавшего свастику внутри одного из зданий ведомства. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на и.о. помощника министра по связям с общественностью Эндрю Михана.

Нарисованная от руки свастика была обнаружена накануне, 13 августа, на третьем этаже здания министерства в Вашингтоне. По данным телеканала, некоторые сотрудники получили от главного помощника замминистра по разведке и анализу Брайана Мерфи по электронной почте письмо, в котором говорилось об инциденте. «Я хочу повторить то, что замминистра, министр и многие другие в министерстве говорили ранее: на рабочем месте нет места подобным символам ненависти», — передает CNN сообщение Мерфи.

По его словам, ведомство планирует удалить появившийся символ. Сейчас выясняется, не замечали ли сотрудники чего-либо подозрительного. Михан заявил, что информация была передана в офис генерального инспектора, проводится расследование.

В конце июня российская Госдума приняла в первом чтении законопроект, который допускает демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма. По словам авторов законопроекта, запрет действующего законодательства на демонстрацию свастики может распространиться и на документальные и художественные фильмы о Великой Отечественной войне, что создаст определенные трудности для судов.