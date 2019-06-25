Госдума поддержала разрешающий показывать свастику в кино законопроект

Госдума 25 июня приняла в первом чтении законопроект, который допускает демонстрацию нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Его авторами выступила группа депутатов во главе с заместителем председателя Госдумы Петром Толстым и председателями комитета по культуре Еленой Ямпольской и комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Авторы законопроекта обратили внимание, что действующее законодательство о противодействии экстремизму устанавливает запрет на использование на территории России нацистской символики в любой форме, а также запрещает ее любую публичную демонстрацию или пропаганду. Это обстоятельство создает определенные трудности для судов, так как под запрет могут попасть документальные и художественные фильмы, книги, картины, учебные и научные пособия и фотографии из музеев, которые имеют отношение к Великой Отечественной войне.

Кроме того, запрет может вступить в противоречие с еще одним законом — «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», принятом еще в 1995 году.

«Закон с таким святым названием «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» должен быть абсолютно безупречен, и никакая его часть не может вызывать какой бы то ни было негативной реакции в обществе», — считает Ямпольская.