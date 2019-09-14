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Министр предложила убрать из учебников слова о дружбе Украины с Россией

В школьную программу и учебники, в которых говорится о том, что Россия — друг Украины, необходимо внести изменения. Об этом заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает издание «Главное».

Новосад отметила, что революция 2013–2014 годов и военные события, случившиеся после нее, изменили политическую ситуацию и ее видение в обществе. По ее словам, это необходимо отобразить в школьных программе, учебниках и преподавании.

«Я не могу сказать, что это очень просто. Уже пять лет прошло после этих событий, и во многих учебниках до этого времени пишется, что Россия — друг Украины», — сказала Новосад. Глава Минобра добавила, что, перед тем как внести изменения в учебные материалы и программы, надо «в обществе прийти к соглашению, как мы понимаем те или иные события».

В школьные учебники на Украине неоднократно вносились изменения. Так, в 2016 году по предложению Института национальной памяти были переписаны учебники по истории. Через два года власти страны предложили убрать из школьных материалов слова «жиды», «родители», «негр» и «цыган», назвав это «вопиющими случаями дискриминации». В феврале стало известно, что Министерство образования направило в школы материалы для учеников 11 класса, которые касаются темы создания Православной церкви Украины.

Теги: Украина
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