Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы

Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Окружной суд также обязал актрису выплатить штраф в размере $30 тыс. и приговорил к 250 часам общественных работ и году нахождения под надзором.

Хаффман, в свою очередь, выразила сожаление, что заплатила взятку, а также принесла извинения студентам колледжей и их родителям, на которых мог сказаться ее поступок. «Мне жаль моих дочерей и моего мужа. Я предала их всех», — заключила она.

Фелисити Хаффман заподозрили в даче крупной взятки в марте 2019 года. Тогда прокуратура штата Массачусетс выявила преступную сеть, которая помогала абитуриентам поступать в престижные вузы. Актриса оказалась среди дававших взятки.