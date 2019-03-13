Звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» заподозрили в даче крупной взятки

Прокуратура штата Массачусетс выявила преступную сеть, которая содействовала поступлению абитуриентов в престижные вузы. Среди дававших им взятки оказались в том числе и звезды сериалов

Фелисити Хаффман (Фото: Mike Blake / Reuters)

Прокурор Массачусетса Эндрю Леллинг на пресс-конференции рассказал о разоблачении преступной группировки, которая за деньги помогала молодым людям поступать в престижные вузы. Фигурантами дела оказались 50 человек, в том числе звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман и снявшаяся в «Полном доме» Лори Лафлин, сообщает телеканал ABC.

Как выяснилось, преступную организацию создал глава фонда Key Worldwide Уильям Сингер. Вместе с подельниками он брал взятки у богатых родителей, гарантируя, что их дети поступят в один из престижных университетов. На выбор предоставлялась возможность учиться в Йеле, Стэнфорде, Джорджтауне и университете Южной Калифорнии.

Преступники использовали два основных варианта. В первом случае родители получали медицинские справки, которые позволяли их детям сдавать вступительные экзамены в специальных центрах, где за них задания выполняли другие люди. При втором варианте абитуриентов зачисляли в вузы за выдающиеся спортивные достижения, которых у них не было. Так, например, выяснилось, что один из молодых людей попал в университет в качестве талантливого футболиста, хотя на самом деле никогда футболом не увлекался.

Разоблачить группировку, которая действовала с 2011 по 2018 год, удалось в том числе благодаря показаниям родителей, согласившихся сотрудничать со следствием. С их помощью удалось получить запись разговора с Хаффман, давшей взятку за поступление в колледж своей старшей дочери.

Хаффман задержали, а после того как она согласилась с выдвинутыми против нее обвинениями, актриса была отпущена под залог в $250 тыс. Лафлин находится в Канаде. Ее задержат сразу после возвращения в Соединенные Штаты за взятку в размере $500 тыс. за гарантию поступления двух ее дочерей в университет Южной Калифорнии.