Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

В первую очередь с вопросом об истоках фамилии нужно обратиться к старшим родственникам (бабушкам и дедушкам). Затем с «имеющимися зацепками» следует пойти в архивы. Мосин, однако, предупредил, что может понадобиться обратиться в архивы разных городов и даже стран, если корни рода уходят за границу.

Другая сложность — трудное прочтение фамилии, так как это может быть скоропись XVII–XVIII веков. Опасность могут представлять и мошенники, которые за деньги составят генеалогическое дерево, не имеющее отношение к семье.

По словам Мосина, историей собственной фамилии он заинтересовался уже во взрослом возрасте — после того как получил кандидатскую степень. Он отметил, что фамилия часто образовывается из-за какой-либо отличительной черты человека — в характере или во внешности, а также в связи с его местом жительства.

Как отметил Мосин, с помощью фамилии можно «по крупицам» проследить историю своего рода. «Кем были предки, чем они занимались, в какой местности жили. В иных случаях документы позволяют сделать это вплоть до эпохи Ивана Грозного», — заключил историк.