Кравчук рассказал о поддержке украинцами союза с Россией в 1991 году

При референдуме о подтверждении независимости Украины в 1991 году местные жители предполагали, что голосуют за самостоятельную страну, которая при этом будет в союзе с Россией. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью Bihus.

Кравчук отметил, что в референдуме участвовали все украинцы, но думали они при этом «по-разному». Он уточнил у жителей бывшей советской республики, почему они так активно голосовали, и получил ответ: «Мы думали, что это будет Украина независимой, но с Россией».

Голосовавшие предполагали, что независимость Украины будет заключаться в увеличении прав в экономической, социальной сфере, самостоятельности решений. Но, как отметил Кравчук, «они не видели независимость как государство отдельное, это нужно знать». «А то, что мы думали и решали в Беловежской пуще — мы говорили о государстве. Да, союз государств, но о государстве», — добавил первый президент Украины.

Референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины прошел 1 декабря 1991 года в один день с выборами первого президента. По итогам референдума, за независимость Украины высказалось 90,32% голосовавших. Верховный совет Украинской ССР принял Акт 24 августа 1991 года. Эта дата отмечается как День независимости Украины.