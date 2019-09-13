Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 12:49
Против Олимпийского комитета США начали расследование о домогательствах Спорт, 22:03 ВОЗ сообщила о смерти женщины в Танзании из-за неизвестной болезни Общество, 21:38 «Аэрофлот» закроет бизнес-залы в 18 городах для обладателей золотых карт Бизнес, 21:33 ДНР обещала не отказываться от минских соглашений ради вхождения в Россию Политика, 21:30 Минкульт включил Queen и Макаревича в «Культурный норматив школьника» Общество, 21:10 Гендиректор «Спартака» исключил возвращение Дзюбы в команду Спорт, 20:59 Число сбежавших из дома детей в Подмосковье выросло вдвое Общество, 20:56 Из-за пожара на подстанции в Петербурге 62 жилых дома остались без света Общество, 20:45 Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе Политика, 20:42 ФБР назвало родным жертв теракта 11 сентября имя одного подозреваемого Общество, 20:38 Почему власти вернулись к спорам о судьбе нефтяных денег Финансы, 20:34 Олимпийский чемпион Виктор Ан вышел на лед впервые за полтора года Спорт, 20:27 Производители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку Бизнес, 20:13 Медведев определил платный участок ЦКАД Экономика, 19:58
Общество ,  
0 
Число сбежавших из дома детей в Подмосковье выросло вдвое

В Подмосковье, по данным на 1 сентября, дети 363 раза уходили из дома — это на 169 случаев больше, чем за первые восемь месяцев 2018 года. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, слова которой приводит «РИА Новости».

Основной причиной ухода из дома становятся проблемы в отношениях детей и родителей, отметила Мишонова. Она также подчеркнула, что дети из кровных семей уходят из дома чаще, чем из приемных.

Ранее Следственный комитет России заявил о возросшем на 7% числе случаев исчезновения малолетних детей. За первое полугодие 2019 года в ведомство из-за пропажи детей поступило на 6,5 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги: омбудсмен, Подмосковье
Материалы по теме
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Общество
Кузнецова заявила о снижении числа пропавших без вести детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter