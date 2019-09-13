Число сбежавших из дома детей в Подмосковье выросло вдвое

В Подмосковье, по данным на 1 сентября, дети 363 раза уходили из дома — это на 169 случаев больше, чем за первые восемь месяцев 2018 года. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова, слова которой приводит «РИА Новости».

Основной причиной ухода из дома становятся проблемы в отношениях детей и родителей, отметила Мишонова. Она также подчеркнула, что дети из кровных семей уходят из дома чаще, чем из приемных.

Ранее Следственный комитет России заявил о возросшем на 7% числе случаев исчезновения малолетних детей. За первое полугодие 2019 года в ведомство из-за пропажи детей поступило на 6,5 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период прошлого года.