В Москве перекроют Садовое кольцо из-за парада городской техники

В связи с проведением парада техники городских служб в центре Москвы с 13 по 14 сентября будут введены временные ограничения для проезда личных автомобилей. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Так, с 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября будет полностью перекрыт участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и улицы Маши Порываевой.

В субботу, 14 сентября, с 9:00 до 15:00 будет ограничен проезд по Садовому кольцу, а с 5:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Каланчевской улице от Садовой-Спасской до Орликова переулка.

Кроме того, с 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября движения не будет на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.

На участке Мясницкой от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара движение закроют с 0:01 до 9:00. По дублеру Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира будет не проехать с 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября.