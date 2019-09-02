На Ломоносовском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

На Ломоносовском проспекте в Москве ограничили движение транспорта

Движение транспорта по Ломоносовскому проспекту ограничено из-за повреждения контактной сети на перекрестке Мичуринского и Ломоносовского проспектов, сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения Москвы.

«На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть. На месте работают оперативные службы. Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского», — предупредили в ЦОДДе. Движение транспорта по проспекту затруднено.

По информации дептранса, вместо троллейбусов № 4 и № 49 передвижение временно осуществляют автобусы.

Ранее аэропорт Шереметьево в результате столкновения автомобилей временно ограничил движение автотранспорта на подъезде к терминалу B.