Россиянин разбился на параплане в Непале

Гражданин России Дмитрий Степашин насмерть разбился на параплане в непальском городе Покхара, передает агентство Xinhua со ссылкой на представителя местного отделения полиции.

Россиянин летел на параплане с возвышенности Сарангкот. Это второе по популярности у туристов место в Непале после столицы страны, уточняет агентство.

Он потерял контроль над парапланом и врезался в землю. По предварительным данным, это произошло из-за сильного ветра. Россиянина доставили в больницу, где констатировали смерть.

«Погибший был опознан как 42-летний гражданин России Дмитрий Степашин», — рассказали в полиции.

Это уже третье происшествие с парапланеристами в Покхара за последние несколько дней, отмечает Xinhua. Так, в воскресенье, 3 марта, гражданин Румынии погиб, после того как упал в озеро Пхева, а в понедельник, 4 марта, португалец пострадал из-за столкновения с высоковольтной линией электропередачи.