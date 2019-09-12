Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

Три человека погибли при пожаре на дачном участке в Волгограде

В Волгограде на дачном участке произошел пожар, в результате погибли три человека. Об этом сообщили «РИА Новости» в областном главке МЧС России. Личности погибших устанавливаются.

Сообщение о пожаре в Тракторозаводском районе поступило в службу в 23:51 (22:51 мск). На одном из участков в садовом товариществе «Дзержинец» горели летняя кухня и баня на общей площади около 80 кв. м. Спустя час пожар был полностью потушен. Причина возгорания устанавливается.

В начале июня на даче близ села Смирновка Хабаровского района произошел пожар, в результате которого погибли 48-летняя женщина и трое ее малолетних внуков. Спастись удалось девятилетней девочке и 53-летнему супругу погибшей.

