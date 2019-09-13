В Петербурге мошенники подожгли муляж дома для получения страховки

Полиция задержала группу подозреваемых в попытке получить страховку за муляж дома в Ленинградской области, который они оформили как жилое здание, а после сожгли. Об этом сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, трое женщин и один мужчина купили участок в Ленинградской области, возвели на нем муляж здания из фанеры и зарегистрировали как жилой дом. Они заключили договор со страховой службой «Росгосстрах» на сумму 7 774 916 руб., подделав при этом фотографии дома и оценку его стоимости. В марте 2017 года злоумышленники подожгли муляж дома с целью получить страховые выплаты.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, против всех четырех человек возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.5 УК (покушение на мошенничество в сфере страхования).

В России 4 августа вступил в силу закон о новой системе добровольного страхования жилья, согласно которой владельцу должны будут компенсировать полную сумму за его потерю. Программы начнут действовать в 14 пилотных регионах — в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Белгородской и Омской областях, а также в Забайкальском, Пермском, Красноярском, Краснодарском и Хабаровском краях. В перечень страховых рисков в том числе входит потеря жилья в результате ЧС, пожара, взрыва газа или залива соседями.