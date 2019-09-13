Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений. Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

Поводом для увольнения сотрудников стала потасовка между рабочими в столовой одного из подрядчиков ГПЗ в поселке временного проживания. Инцидент произошел 12 сентября во время завтрака.

Всего в драке участвовали восемь человек, ранее они уже были задержаны сотрудниками полиции. Пострадавших нет, сам инцидент не повлиял на ход работ на строительной площадке. В настоящее время на Амурском ГПЗ работает более 60 подрядных организаций.

Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск». Отмечается, что его проектная мощность составит 42 млрд куб. м газа в год. В состав ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия — до 60 млн куб. м год.