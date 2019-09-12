В столовой Амурского газоперерабатывающего завода произошла потасовка

В столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) произошла потасовка между рабочими. Об этом сообщает «Амур.инфо».

На видеозаписи, опубликованной на сайте издания, видно, как несколько рабочих в спецодежде кидают в друг друга стулья и сносят столы.

По данным издания, один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в драку.

В пресс-центре ГПЗ «Амур.инфо» подтвердили, что на видео столовая завода. Однако, по словам представителя компании, в потасовке участвовали всего восемь человек, и все они были задержаны сотрудниками полиции. «Пострадавших нет, драка не носила межнациональный характер. Полиция устанавливает все обстоятельства конфликта», — цитирует пресс-службу издание.