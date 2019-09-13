Адвокат сообщил о госпитализации Вышинского в Москве

Главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября из-за госпитализации по состоянию здоровья, сообщил РБК адвокат подсудимого Андрей Доманский.

«Человек [Кирилл Вышинский] находится на стационаре. Для каждого пребывание в течение 15 месяцев [в СИЗО] бесследно не заканчивается. Поэтому сейчас он в руках врачей, которые, я надеюсь, поправят его здоровье», — сказал адвокат.

Он также сообщил, что направил ходатайство в Подольский районный суд, где будет проходить слушание, с просьбой признать уважительной причину неявки Вышинского. В ходатайстве также изложена просьба о переносе даты заседания, решение суда по этому поводу станет известно 16 сентября, добавил Доманский.

Кирилла Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по обвинению в поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в государственной измене. Свою вину он признавал. 28 сентября Киевский суд освободил его из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство.

Вышинского обязали по первому требованию сообщать об изменении места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. 7 сентября журналист покинул Украину вместе с россиянами, которых украинская сторона передала России в рамках обмена.