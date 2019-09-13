Лондонская биржа отказалась сливаться с Гонконгской

Правление LSE Group, управляющей Лондонской фондовой биржей (LSE), отвергло предложение оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (HKEх) о слиянии двух площадок. Об этом говорится в сообщении LSE.

11 сентября стало известно, что HKEx предлагает заплатить акционерам поглощаемой LSE £29,6 млрд, выплатив часть суммы акциями Гонконгской биржи. Председатель совета директоров HKEх Лаура Ча заявила, что слияние с LSE позволит создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, которая объединит крупнейшие финансовые центры в Азии и Европе.

Правление LSE Group объяснило отказ от сделки отсутствием у нее стратегических преимуществ по сравнению с сотрудничеством с Шанхайской фондовой биржей и малой привлекательностью финансовой стороны предложения для своих акционеров. В сообщении LSE Group указывается, что стоимость предложения HKEх не соответствует цене Лондонской биржи, особенно с учетом того, что три четверти предложенной HKEх суммы предполагается выплатить ее же акциями.

«Мы считаем ценность ваших акций неопределенной по своей сути. Нынешняя ситуация в Гонконге усугубляет эту неопределенность. Кроме того, мы ставим под сомнение устойчивость позиции HKEX в качестве стратегического входа в долгосрочной перспективе», — говорится в ответе LSE Group.