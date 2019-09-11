Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской объединиться

Сумма сделки должна составить $36,6 млрд. Если она состоится, Лондонской бирже придется отказаться от покупки компании Refinitiv

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Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) предложила объединиться оператору Лондонской фондовой биржи — London Stock Exchange Group (LSEG). Об этом говорится в релизе гонконгской компании (.pdf).

В соответствии с предложением HKEX акционеры LSEG получат за каждую принадлежащую им бумагу по £20,45 наличными и по 2,495 вновь выпущенных акций гонконгской компании. Предполагается, что в итоге цена бумаги LSEG составит £83,61 (исходя из котировок на закрытии торгов 10 сентября и курса 9,6865 гонконгского доллара за £1).

Гонконгская компания оценила общую сумму сделки в £29,6 млрд ($36,6 млрд).

Акции LSEG к 13:58 мск торговались в Лондоне по £7,09 за бумагу. Накануне, во вторник, они закрылись на отметке £6,8.

По словам председателя совета директоров HKEX Лауры Ча, слияние двух бирж представляет собой стратегическую возможность создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, объединяющую финансовые центры в Азии и Европе.