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Песков назвал заслуживающей внимания идею Грефа о сокращении полицейских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение главы Сбербанка Германа Грефа об увеличении зарплаты полицейских через сокращения заслуживает внимания. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал он.

Песков добавил, что Греф высказывает много экспертных идей и у него есть «изрядный опыт», в том числе работы в правительстве и в управлении Сбербанком. В связи с этим его точка зрения принимается во внимание, добавил пресс-секретарь.

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Ранее Греф на Московском финансовом форуме предложил увеличить зарплаты полицейских в три-четыре раза, при этом сократив число сотрудников ведомства, сообщает корреспондент РБК.

«Мы можем тем же самым милиционерам поднять зарплату в три-четыре раза, соответствующим образом их сократив. Они не нужны в таком количестве, чиновников сократить», — сказал он.

Греф добавил, что таким образом можно значительно снизить бюджетные расходы. Ранее глава Сбербанка занимал должность министра финансов.

Теги: Герман Греф, Сбербанк, бюджет, Дмитрий Песков
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