Песков назвал заслуживающей внимания идею Грефа о сокращении полицейских

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мнение главы Сбербанка Германа Грефа об увеличении зарплаты полицейских через сокращения заслуживает внимания. Об этом сообщил корреспондент РБК.

«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал он.

Песков добавил, что Греф высказывает много экспертных идей и у него есть «изрядный опыт», в том числе работы в правительстве и в управлении Сбербанком. В связи с этим его точка зрения принимается во внимание, добавил пресс-секретарь.