Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

Андрей Бартенев, Ксения Собчак, ​Константин Богомолов и ​Андрей Колесников (слева на право) (Фото: @bloodysx / Telegram)

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фото со свидетелями на свадьбе.

Со стороны Собчак свидетелем на свадьбе был дизайнер Андрей Бартенев, а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников.

Ранее стало известно, что пара приехала в Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью «только смерть нас разлучит». Накануне телеведущая опубликовала фото в свадебном платье.

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В марте этого года Собчак заявила о расставании со своим первым мужем Максимом Виторганом. По ее словам, к этому моменту они «довольно давно» жили каждый своей жизнью. Телеведущая также отметила, что они продолжают воспитывать своего двухлетнего сына Платона как «любящие родители». Виторган в своем Instagram опубликовал такое же сообщение.