Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала фото со свидетелями на свадьбе.
Со стороны Собчак свидетелем на свадьбе был дизайнер Андрей Бартенев, а со стороны Богомолова — журналист Андрей Колесников.
Ранее стало известно, что пара приехала в Грибоедовский ЗАГС на катафалке с надписью «только смерть нас разлучит». Накануне телеведущая опубликовала фото в свадебном платье.
Какие платья выбрала для свадьбы Ксения Собчак и чего ждать от торжества
В марте этого года Собчак заявила о расставании со своим первым мужем Максимом Виторганом. По ее словам, к этому моменту они «довольно давно» жили каждый своей жизнью. Телеведущая также отметила, что они продолжают воспитывать своего двухлетнего сына Платона как «любящие родители». Виторган в своем Instagram опубликовал такое же сообщение.