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В Кремле оценили призыв Зеленского продлить антироссийские санкции

В Кремле негативно оценили призыв президента Украины Владимира Зеленского продолжить санкционную политику в отношении России, передает ТАСС.

«Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть, они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать заявление Зеленского.

Представитель Кремля назвал санкции «обоюдоострым оружием», которые не приносят пользу ни одной из сторон.

«Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева, о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей», — добавил Песков.

Ранее продолжить политику санкций в отношении России призвал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он заявил 13 сентября в Киеве на Ялтинской европейской стратегии. По словам украинского президента, санкции являются «мощным и действенным оружием» дипломатии, которая является единственным путем к завершению войны и возвращению украинских территорий.

Теги: Владимир Зеленский, Кремль, санкции
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